Kollisjon mellom personbil og moped

I Strandebarmsvegen på fv. 49 i Kvam skal en personbil ha kjørt på en moped. Føreren av mopeden ble fraktet til et sykehjem i nærheten for en sjekk. Vedkommende skal ha klaget over smerter i en hånd, ellers er skadeomfanget ukjent, opplyser brannvesenet.