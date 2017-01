Kollisjon mellom Bybanen og bil

Bybanen går ikke mellom Paradis og Slettebakken, på grunn av et sammenstøt mellom Bybanen og en personbil på Fantoft mandag morgen, opplyser Skyss. – Kollisjonen skjedde ved et kryss litt sør for Fantoft. En patrulje er på vei til stedet, men det er ikke meldt om personskader, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt.