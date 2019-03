Kolliderte i låg fart

Det var ei jente som kolliderte med moped på E39 i Sveio. Hendinga skjedde i låg fart. – Det blir meldt at det ikkje er trong for ambulanse. Pårørande tar henne med til legevakt, men me ønsker å ta ein prat med henne, seier Jostein Reiestad ved operasjonssentralen i Sør-Vest.