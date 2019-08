Kokevarselet på Askøy held fram

Kokevarselet på Askøy held fram etter funn av E.coli-bakterie i 125-bassenget på Øvre Kleppe 1. august. – Sett i lys av at det er bustadar over bassenget og hendinga i juni, kan me ikkje utelukke at det skjer igjen, seier Anton Bøe i Askøy vann- og avløp.