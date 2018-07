Kokevarsel vedvarer

Kokevarselet for beboere på Nygårdshøyden vil ikke bli opphevet før tidligst torsdag. Bergen vann har tatt prøver i dag, og funn av tarmbakterier i noen av prøvene gjør at man ikke kan friskmelde vannet i dag. Seksjonsleder for Vannproduksjon i Bergen vann, Frode Aasen, sier til NRK at funnene i dag kan tyde på en eldre forurensning i drikkevannet. Nå vil de bytte ut noen av delene på vannledningsnettet og ta nye prøver.