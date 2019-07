Kokevarsel til tysdag

Kokevarselet for Laksevåg-bebuarane blir truleg utvida til tysdag 30. juli, opplyser seksjonsleiar Asle Aasen i Bergen Vann. Arbeidet med å kopla ut bassenget for å kunna overføra vatn rett frå leidningsnettet tok lengre tid enn venta. Når dei er ferdige med dette, må dei ta to nye prøvar som dei truleg får svar på på tysdag.