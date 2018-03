Kokevarsel etter vasslekkasje

Ullensvang herad har ikkje fått kontroll over ein større vasslekkasje som oppstod ved Legena vassverk søndag ettermiddag. Ein tankbil med godkjend drikkevatn arbeida søndag med å fylle opp magasinet, og vil fortsetje med dette måndag morgon. Fordi ein ikkje kan garantera at tankbilen er fri for bakteriar, er det sendt ut kokevarsel.