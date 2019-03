Kode må holde stengt på hverdager

Bare to år etter at Kode 1 i Bergen ble opprustet, må museumsbygget stenge for publikum på hverdager, skriver BT. En lekkasje av etsende betongstøv skaper stadig nye problemer. Kode mangler penger og magasinplass. – Flere av salene våre er fulle av gjenstander som burde vært i et eksternt magasin, sier direktør Petter Snare.