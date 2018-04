Køane veks på E16 i Arna

Trafikken står tidvis heilt stille på E16 aust for Trengereid i Hordaland no. Dette biletet er tatt i Langhelletunnelen, nokre kilometer aust for rundkøyringa på Trengereid. Vidare inn mot Bergen er det saktegåande kø, før det løyser seg opp i Arna.