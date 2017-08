Knuste ruter i Fyllingsdalen

En mann i midten av 20-årene er innsatt i drukkenskapsarrest etter at han knuste flere vinduer i Fyllingsdalen i natt. En annen mann forsøkte å stanse ham, men ble selv lagt i bakken. Operasjonsleder i Vest politidistrikt, Kjersti Eidsnes opplyser at mannen var svært beruset. Mannen blir anmeldt for skadeverk.