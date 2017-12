Knuste ølglass i ansiktet

En engelsk mann i 30-årene fikk et kutt nær øyet da en annen pubgjest knuste et glass i hodet hans. Han måtte til øyeavdelingen på Haukeland for å sy. Volden skjedde klokken 01.30 på Parken Nattbar på Vågsallmenningen i Bergen. Glassknuseren er pågrepet.