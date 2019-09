Knuste flaske i panna til Sebastian og kasta han frå 7. etasje: – Eg fekk kick av å angripe han

Rettssalen i Bergen tingrett er heilt fullsett av tilhøyrarar måndag.

Eit tjuetals personar, både vener og familie av både den drepne Sebastian Seterås (21) og dei to tiltalte, er på plass for å følge rettssaka etter dødsfallet ved høgblokka i Fyllingsdalen i Bergen i fjor vår.

Dei tiltalte, mor (50) og son (22), svarte klart og tydeleg då dommar Håkon Rastum las opp tiltalane mot dei like etter klokka 09.30.

Mora erkjenner ikkje straffskuld for ikkje å ha skaffa helsehjelp og for å ha forsøkt å fjerne bevis.

Sonen hennar erkjenner straffskuld for drap på kameraten Sebastian Seterås, men med atterhald.

– Hans oppfatting var at Seterås var død før han løfta han over rekkverket på høgblokka, sa forsvarar Øystein Storrvik etter innleiinga til aktor Benedicte Hordnes.

22 METER: Fallet frå sjuande etasje i høgblokka er på kring 22 meter, ifølge Statsadvokaten. 21-åringen døydde av knusingsskadar i hovudet. Foto: Bjørn Erik Larsen / Bergens Tidende / NTB scanpix

Synte bilete av åstaden

Det var 22-åringen som sjølv ringde politiet like før klokka 04.30 natt til 23. mars 2018.

Framme på staden fann politiet Sebastian Seterås liggande på bakken. Det vart heilt stille i rettssalen då statsadvokat Hordnes synte bilete av korleis den unge mannen vart funnen utanfor blokka.

Etter kvart kom 22-åringen ut av blokka.

Der forklarte han politiet at kameraten hadde tatt sjølvmord, og at han ikkje hadde greidd å stoppe han før han hoppa over rekkverket.

Han vart tatt med til legevakt for eit avhøyr, men sidan han ikkje hadde status som mistenkt eller sikta, tok ikkje politiet prøvar av 22-åringen.

– Etter fleire undersøkingar på åstaden, forstår politiet at det har skjedd noko valdeleg i forkant av det påståtte sjølvmordet, sa Hordnes i innleiingsforedraget.

22-åringen vart pågripen og sikta for vald seinare same dag. Tre politiavhøyr seinare endra han forklaring, og innrømte at kameraten ikkje hadde tatt livet sitt.

– Eg klarte ikkje halde på løgna lenger, forklarte tiltalte då han starta si forklaring i retten måndag.

AKTOR: Statsadvokat Benedicte Hordnes (sittande) og bistandsadvokat Christan Flemmen Johansen (til venstre) i Bergen tingrett måndag. Foto: Jon Bolstad / NRK

Var på byen

Den no drapstiltalte 22-åringen fortalde om eit omfattande rusmisbruk heilt sidan ungdomsskulen.

Han forklarte at Seterås inviterte han med på ei øl ute på byen om kvelden 22. mars i fjor. 22-åringen tok med mora si, fordi «det var ho som hadde pengar».

Han seier han hugsar lite av det som skjedde på byen, og korleis dei kom seg heim att til høgblokka i Dag Hammarskjölds veg, der dei tre heldt fram med festinga.

Då dei gjekk tomme for alkohol, fekk 22-åringen tak i ein liter vodka av kjenningar, forklarte han, og han tok også ei stripe kokain då han møtte seljarane i ein bil utanfor.

22-åringen måtte betale med Seterås sine pengar, og forklarte at Seterås kom med frekke kommentarar om økonomien hans.

FORSVARAR: Øyvind Storrvik (til venstre) forsvarar den drapstiltalte 22-åringen, medan Kaj Wigum er forsvarar for den medtiltalte mora (50). Foto: Jon Bolstad / NRK

– Fekk eit kick av å angripe

Seinare var stemninga likevel god i leilegheita, forklarte tiltalte.

Heilt til han etter ein tur på kjøkkenet hevdar han såg kameraten prøve å kysse mor hans då han kom inn att i stova.

– Mor mi skubba han vekk, og eg skreik «kva faen er det du held på med?». Då reiste han seg, møtte meg på midten av golvet og skreik tilbake. Då slo eg til han så hardt at han måtte stø seg i golvet med eitt kne, forklarte den tiltalte.

Ifølge 22-åringen prøvde Seterås å slå tilbake. Då «svartna det», forklarte tiltalte.

Framfor foreldra til Seterås i retten fortel han om svært omfattande vald mot sonen deira.

– Eg slo han med både høgre og venstre knyttneve. Han prøvde å komme seg unna og inn på soverommet mitt. Eg løfta han opp i senga og heldt fram med å slå han.

Medan Seterås ligg i senga, skal han ha spurt om han kunne få gå.

– Eg tenkte for meg sjølv at det skal han få lov til. Så gjekk eg og henta den spritflaska vi hadde kjøpt, og knuste den i panna hans. Eg heldt fram å slå han til det ikkje var meir liv i han, fortalde den drapstiltalte.

– Eg fekk eit kick av å angripe han, la han til.

22 METER: Seterås blei kasta over rekkverket frå sjuande etasje i høgblokka. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Overtydd om at han var død

Då det gjekk opp for han kva han hadde gjort, forklarte tiltalte at han tenkte «korleis skal eg fikse dette?». Han sjekka telefonlista for å sjå om nokon kunne hjelpe han.

Men så bestemte 22-åringen seg for å bere kameraten ut av leilegheita, slik at ingen kunne hevde at det var han som hadde drepe han, forklarte han.

– Men korleis visste du at han var død, ville dommar Håkon Rastum vite.

– Han var heilt livlaus, og eg såg at han ikkje pusta.

– Sjekka du pulsen hans?

– Nei, det gjorde eg ikkje. Men eg var hundre prosent overtydd om at eg hadde drepe han.

Tiltalte forklarte at han bar kameraten ut av soverommet, gjennom stova og ut på svalgangen. Han klarte ikkje å løfte han over rekkverket på første forsøk, men lukkast då han prøvde igjen.

Ifølge tiltalen fall Sebastian Seterås 22 meter ned frå sjuande etasje i blokka.

– Eg turte ikkje sjå over kanten på rekkverket. Det var heilt forferdeleg og grufullt det eg gjorde. Etter nokre minutt ringde eg politiet, forklarte tiltalte.