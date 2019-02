Knivskadd i masseslagsmål: Politiet ber om tips

Politiet leitar i området etter ein ukjend gjerningsmann.

Klokka 21.30 fekk politiet fleire meldingar om at 5–10 personar var involvert i ein slåstkamp ved bensinstasjonen Circle K Viken ved Danmarks plass, og i undergangen under trafikkrysset.

Politiet rykka ut med fleire patruljar.

Ein mann var skadd etter knivstikking, og politiet køyrde han til akuttmottaket.

Stor politiaksjon

Det er framleis uklart kva som har skjedd. Gjerningsmannen var forsvunne frå staden før politiet kom, og er ikkje pågripen.

Politiet har ikkje gått ut med noko signalement av mistenkte.

I ein større politiaksjon søker fleire patruljar og ekvipasjar i nærområdet. Politiet har omringa bensinstasjonen. Vitne blir avhøyrd og krimteknikarar gjer undersøkingar på staden.

Vitne fortel til BA at slåstkampen skjedde utanfor vaskehallen, og at fleire sprang til for å hjelpa den knivskadde mannen.

Politiet ber vitne til hendinga og andre som kan ha opplysningar i saka om å ta kontakt på telefon 977 42 718.