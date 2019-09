Knallresultat for MDG i skolevalget

Partiet går frem fire prosentpoeng og får en oppslutning på 10,8 prosent nasjonalt. Venstre gjør det også bra og går frem 2,7 prosentpoeng. Dermed landet partiet på 10,2 prosent.

– Vi er ekstremt glade! Det å få over ti prosent og være landets tredje største parti i skolevalget er helt fantastisk, sier nasjonal talsperson i MDG, Arild Hermstad.

Senterpartiet går frem ett prosentpoeng, til 8,0 prosent. Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF går alle tilbake. Det samme gjør Rødt, mens SV holder seg stabilt etter flere års fremgang.

Blant småpartiene får Piratpartiet og Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) begge 1,4 prosent av stemmene.

Aarebrot: – Et generasjonsopprør

På privatskolen Metis i Bergen sentrum har MDG firedoblet oppslutningen sin fra sist og fikk hele 19,3 prosent, mens alle de etablerte partiene går tilbake. Verst går det utover Frp, som hadde en nedgang på hele 12 prosentpoeng.

– Dette er et generasjonsopprør. De gamle partiene appellerer ikke lenger, sier samfunnslærer ved skolen, Erik Aarebrot, sønn av den avdøde valgforskeren Frank Aarebrot.

Skolevalget 2019 Parti Endring −0,8 R 4,9 % −0,8 −0,1 SV 9,9 % −0,1 −1,2 AP 26,6 % −1,2 +1,0 SP 8,0 % +1,0 +4,0 MDG 10,8 % +4,0 −0,9 KRF 2,3 % −0,9 +2,7 V 10,2 % +2,7 −2,2 H 12,9 % −2,2 −2,1 FRP 8,2 % −2,1 +1,4 FNB 1,4 % +1,4 −1,8 Andre 4,8 % −1,8 Kilde: NSD, Utdanningsdirektoratet

Diagrammet viser resultatet for skolevalget 2019. Tallene er sammenlignet med resultatet for skolevalget 2017.

MDG gjør det aller best i Oslo (16,37 prosent) og får over ti prosent i hele fem fylker.

Lavest oppslutning har de i Nordland, hvor de fikk 6,56 prosent av stemmene – marginalt lavere enn det nasjonale skolevalgresultatet i 2017.

– Jeg tror det skjer fordi folk ønsker en mer radikal og mye grønnere klimapolitikk enn det vi har nå. Det startet med Greta Thunberg, og vi har fulgt det opp i Norge, sier MDGs listetopp i Bergen, Thor Håkon Bakke.

Arild Hermstad tror bompengeopprøret har ført til en kraftig motreaksjon, ikke bare blant de unge.

– Mye av valgkampen har handlet om lommeboken i stedet for vår tids største utfordring, å redde klimaet. Samtidig har en del av de andre partiene gått tilbake på sin tidligere politikk og feiget ut, mens vi har stått på vårt. Jeg tror det er mye av forklaringen på at vi går såpass frem, sier Hermstad.

Valgforsker: – Forventet klima og miljø-fokus

– Forventningen på forhånd var at klima og miljø ville være en veldig viktig sak for skolevalg-velgerne. Det var derfor ventet at MDG og de andre miljøpartiene ville ha en positiv innvirkning, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo.

IKKE OVERRASKET: Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo. Foto: Kyrre Lien / Institutt for samfunnsforskning

– Store deler av valgkampen har handlet om bompenger. Hvordan kan det ha påvirket skolevalg-resultatet?

– Jeg tror det har engasjert i motsatt retning, at de reagerer på bompenge-fokuset med å støtte miljøpartiene. Fokuset på bompenger mobiliserer ikke de unge, sier valgforskeren.

– De er nok også mindre opptatt av innvandring, som Frp snakker mye om.

MGD-toppen i Bergen tror også det sterke bompenge-fokuset opprører mange og sender dem i motsatt politisk retning.

– Når bompengesaken kommer opp, har vi tatt et tydelig standpunkt på at bompenger faktisk er det enkelttiltaket som funker best for et godt klima og en god by, sier Thor Håkon Bakke.

Overrasket over at ikke Ap går mer tilbake

Arbeiderpartiet er klart størst av partiene i skolevalget. 26,6 prosent er en nedgang på 1,2 prosentpoeng fra 2017, men likevel langt foran nærmeste konkurrent, Høyre, på 12,9 prosent.

– Ap sliter generelt blant de unge. Men resultatet er slett ikke verst for et parti som sliter og som har mye negativ omtale, sier valgforsker Johannes Bergh.

– Hvis dette var tallene for kommunevalget, hvordan hadde det forandret det politiske landskapet?

– Det hadde vært en betydelig bevegelse mot venstresiden og gitt rødgrønt styre i mange kommuner. MDG, Venstre og SV gjør det virkelig bra her, og det hadde ført til en radikal rødgrønn bølge, sier Bergh.

Resultatene fra Lillestrøm videregående skole er tatt med i resultatet av hensyn til elevene som har stemt. Stemmene ville ikke fått konsekvenser for fylkestallene.

OPPTELLING: Slik så det ut i ettermiddag under opptellingen av stemmer fra skolevalget i Kristiansand. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Mener skolevalget indikerer trender

Selv om skolevalgene vanligvis ikke er noe speilbilde av det egentlige valgresultatet, gir det som oftest gode indikasjoner på trender blant velgerne.

– Trenden i skolevalget er ofte den samme som i det egentlige valget. Endringen i oppslutning for de ulike partiene pleier peke i samme retning. Historisk sett har derfor skolevalgene vært en god indikator på hva som vil skje i valget, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo.

Resultatet i årets skolevalg stemmer godt overens med trender en ser på de siste meningsmålingene.

I NRK og Aftenpostens valgbarometer for september ligger Arbeiderpartiet an til å gjøre historiens verste kommunevalg og Høyre sitt dårligste på 48 år. De to får henholdsvis 22,3 prosent og 18,4 prosent.

Samtidig gjør MDG sin beste nasjonale måling noensinne, med 10,0 prosents oppslutning. Også Senterpartiet og Venstre gjør det sterkt. Begge går frem med tre prosentpoeng, til henholdsvis 15,2 prosent og 5,3 prosent.

Nasjonalt kommunebarometer for september Periode 27/8–2/9. 725 intervjuer. Feilmarginer fra 0,8–3 pp. Parti Endring −5,0 AP 22,3 % −5,0 −4,6 H 18,4 % −4,6 +3,0 SP 15,2 % +3,0 +3,0 MDG 10,0 % +3,0 +0,5 FRP 7,3 % +0,5 +0,3 SV 6,4 % +0,3 +3,1 V 5,4 % +3,1 +1,3 Andre 4,8 % +1,3 +0,3 KRF 4,6 % +0,3 +0,5 R 4,3 % +0,5 −2,4 FNB 1,3 % −2,4 Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten. Tallene er sammenliknet med kommunebarometeret for august.

SV mest frem i 2017

I skolevalget 2017 var Arbeiderpartiet (27,8 %), Høyre (15,1) og Fremskrittspartiet (10,4)) de tre største partiene, selv om både Ap og Høyre da opplevde tilbakegang på henholdsvis 4,0 og 1,2 prosentpoeng.

Frp holdt seg stabile, det samme gjorde KrF (3,1 %) og MDG (6,8).

For to år siden gjorde SV sitt beste skolevalg på åtte år og fikk en oppslutning på 10 prosent. Med en fremgang på 2,5 prosentpoeng var det også partiet som hadde størst fremgang.

Også Senterpartiet (6,7 %), Venstre (7,4) og Rødt (5,7) gjorde det bedre enn i 2015.