Klimademonstranter bortvist av politiet da Erna Solberg åpnet museum i hjembyen

Statsministeren kom for å kaste glans i hjembyen da Naturhistorisk museum i Bergen mandag åpnet igjen etter å ha vært stengt i seks år.

– Dette bygget er viktig for hele byens identitet. For meg minner det meg mest om regnfulle høstdager, hvor min mor var hjemme og laget middag, og min far fikk i oppgave å underholde oss. Da gikk vi på museum, og dette var yndlingsmuséet, sa Erna Solberg i sin åpningstale.

HUSKET SØNDAGSTURER: Erna Solberg har selv vært en flittig bruker av Naturhistorisk museum i Bergen, fortalte hun i sin åpningstale. Foto: Leif Rune Løland / NRK

«Gravsteiner» for utdødde arter

Politiet sørget for at statsministeren fikk tale uforstyrret. For klimademonstranter fra aksjonsgruppen Extinction Rebellion hadde planlagt å kuppe åpningen

Kledd i sort holdt de opp gravsteiner skåret ut i papp med navn på utdødde og truede dyrearter.

– Seremonien var et symbol på alle artene som har dødd ut, opplyser en aksjonist til NRK.

Extinction Rebellion mener verden står midt oppe i «den sjette masseutryddelsen» og krever langt sterkere klimatiltak av Erna Solberg og hennes regjering. De mener statsbudsjettet ikke er i nærheten av å være godt nok til å nå klimamålene.

BORTVIST: Politiet snakker med demonstranter etter at de har blitt flyttet bort fra de mest sentrale områdene under åpningen. Foto: EXTINCTION REBELLION BERGEN

DEMONSTRERTE: Demonstrantene krever sterkere klimatiltak fra regjeringen. Foto: EXTINCTION REBELLION BERGEN

Bortvist

Flere av demonstrantene hadde sikret seg plass langt foran, inne på såkalt «reservert område», før Erna Solbergs tale.

Men de fleste ble fjernet av politiet før statsministeren kom. Det hele skal ha gått udramatisk for seg.

Bortvisningen var mandag formiddag ukjent for politiets operasjonsleder, men:

– Vi visste på forhånd at noen ønsket å ytre seg, noe de selvsagt har lov til. Politiet hadde et eget ledelsesapparat der under åpningen, og da regner jeg med det skyldes vurderinger som er gjort på stedet, sier operasjonsleder Dag Olav Sætre i Vest politidistrikt.

Senere bekrefter politiets innsatsleder på stedet, Lise Sverdrup, at noen av demonstrantene tok seg inn på et område tiltenkt museets spesielt inviterte gjester til åpningen.

– Det var kun inviterte og VIP-gjester som skulle være der, men demonstrantene var gått inn grunnet litt dårlig adgangskontroll. Da politiet oppdaget det, ble de bedt om å gå utenfor sperringene. Det rettet de seg etter, sier Sverdrup til NRK.

Erna likte enhjørningen i utstillingen «Verdensbilder» som skal oppmuntre til å reflektere og utfordrer vårt eget verdensbilde! Publisert av Universitetsmuseet i Bergen Mandag 14. oktober 2019

Fikk Sophie Elise til å spille død

Aksjonistene har tidligere fått stor oppmerksomhet ved å legge seg ned og spille døde ved en rekke arrangementer, blant annet under Klimabrølet på Torgallmenningen i Bergen fredag 30. august i år.

Extinction Rebellion ble også bortvist av politiet under Arendalsuka 12. august. Tre dager senere la demonstranter fra gruppen, inkludert blogger Sophie Elise Isachsen, seg ned i en fontene i byen under banneret «Hva er det vi gjør? Planeten vår dør».

MED BLOGGER PÅ LAGET: Kjendisblogger Sophie Elise Isachsen tok del i en av demonstrasjonene Extinction Rebellion gjennomførte under Arendalsuka i år. Foto: NTB Scanpix / Toril Fjørtoft Lohne

SPILTE DØDE: Aksjonsgruppen har flere ganger spilt døde for å legge kraft bak sine krav om strengere klimapolitikk. Her fra utenfor bystyresalen i Bergen, hvor demonstrantene krevde at det ble erklært klimakrise i byen. Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

Landets eldste museum

Det staselige bygget som huser Naturhistorisk museum i Bergen på Nygårdshøyden åpnet i 1865 og er med det landets eldste museum. Muséet har vært stengt siden 2013 på grunn av oppussing.

Forløperen Bergen Museum ble etablert allerede i 1825, men det var først 40 år senere at muséet fikk plass på det som tidligere ble kalt Rakkerhaugen, hvor mange av de offentlige henrettelsene i Bergen før ble gjennomført.

En av de mest kjente attraksjonene på muséet er de store hvalskjelettene. Nå har også den såkalte «plasthvalen» og mageinnholdet dens fått plass på muséet.