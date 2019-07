Klatret i stillas på Nøstet

To menn i 20-årene ble bortvist av politiet etter at de klatret i et stillas like ved Nøsteboden i halv to-tiden. – De hadde ingen god forklaring på hvorfor de hadde klatret opp dit, sier operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt.