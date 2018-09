Klatret 20 meter opp fjellhylle for å berge skårfast sau

– Ett alternativ var å skyte dem ned, men vi følte vi hadde et moralsk ansvar for å prøve å berge dem, sier sauebonde Dag Brekke.

En mandag sent i august fikk Brekke melding fra to turgåere som hadde sett en sau og tre lam som stod fast i en berghylle.

Det var ikke Brekkes sauer, men som sauebonde selv følte han et ansvar for å prøve å berge dem ut. Det skulle vise seg å være et farligere oppdrag enn han først hadde trodd.

– På grensen til uforsvarlig

Det var i Bergsdalen i Vaksdal kommune i Hordaland at sauene hadde gått seg fast. Brekke kontaktet sauebonde Per Småbrekke som fikk med seg sin sønn og svigerdatter på aksjonen.

Alle hadde erfaring med klatring, men ikke i et terreng som dette.

– Vi hadde en fjellside vi måtte passere frem og tilbake og det var sleipt og vått. Jeg følte det var på grensen til hva som var forsvarlig. Det var lite å holde seg i, sier Småbrekke.

Han stod nede og sikret, mens Brekke klatret seg opp fjellsiden meter for meter. Med seg i sekken hadde han en batteridreven maskinbor og flere titalls bolter.

UTMATTENDE: Dag Brekke sier det var en svært tung jobb å klatre opp i fjellhyllen. – Boremaskinen var blytung, og det var et krevende terreng å klatre i. Foto: Per Småbrekke

I timevis stod Brekke i fjellhyllen og boret bolter inn i fjellet.

– Maskinen var tung å dra på og tre meter fra toppen gikk den tom for strøm. Neste dag regnet det tungt og maskinen sluttet å virke etter kun kort tid. På den tredje dagen nådde vi endelig toppen av fjellhyllen, sier Brekke.

Da var han kommet så langt inn i fjellhyllen at det var helt svart. Likevel fikk han tak i sauene og de stolte nok på ham til å la seg fire ned én etter én.

– Denne redningsaksjonen viser at vi bryr oss om dyrene våre. Det hadde ikke noe å si hvem sine sauer det var, sier Brekke.

KREVENDE: Dag Brekke, Jan-Eirik Småbrekke og Trine Økland brukte tre dager på å få sauene ned fra fjellhyllen. Foto: Per Småbrekke

– Engasjerende sak

Brekke sier han har hatt mange oppdrag som har handlet om å berge sau som står skårfast. Men ingen av dem har vært så krevende som dette.

– Det var viktig å få tillit til sauene. Det var en fare for at de ville hoppe utfor fjellsiden hvis de ble redd. Jeg var aldri redd selv, men det var en kraftanstrengelse uten like, sier han.

Sauene kom fra det med livet i behold og så ikke ut til å være særlig berørt av hendelsen i etterkant.

Brekke la ut bilder av aksjonen i facebookgruppen "Venner av norsk landbruk" og innlegget ble likt av mer enn 1000 personer.

– Jeg er ikke på Facebook selv, men jeg forstår at dette vekker oppsikt. Det er viktig for bønder at folk flest vet at vi bryr oss om dyrene våre, sier Småbrekke.