Det var en heltent og klar KrF-leder NRK traff i forkant av møtet:

– Jeg forventer et sterkt engasjement med ulike oppfatninger.

Skal partiet følge partilederen inn i en regjering sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet med støtte fra SV? Eller er det best å bli en del av regjeringen til Erna Solberg?

Sammen med nestleder Kjell Ingolf Ropstad innledet Hareide til debatt.

Møtet startet klokken 19 og gikk bak lukkede dører. Delegater til det ekstraordinære landsmøtet stod imidlertid ikke på valg i kveld.

– Det skjer først på fylkesårsmøtet i partiet 27. oktober, sier fylkessekretær Sondre Olsen i KrF i Hordaland.

BREDE SMIL PÅ TROSS AV UENIGHET OM VEIVALG: Nestleder Kjell Ingolf Ropstad og partileder Knut Arild Hareide. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Stort engasjement

Tove Grønlund og Torstein Mentzoni var to av KrF-medlemmene som møtte frem i kveld.

– Jeg har vært KrF-medlem i mange år. Dette er et veldig viktig spørsmål. Selv heller jeg imot at partiet skal gå inn i en borgerlig regjering, sier Grønlund.

– Vi har hatt et godt samarbeid med dem i fem år. Jeg ser ingen grunn til å endre på det.

Mentzoni mener dette er en god situasjon for KrF.

– Det er fantastisk med utlufting i stua. I stedet for skjulte uenigheter så får man en ærlig og åpen samtale om viktige spørsmål for partiet.

– Har du selv tatt noe standpunkt?

– Jeg følger Ropstads konklusjon. Jeg ønsker at vi skal forhandle med dagens regjering, sier Mentzoni.

KØ FOR Å KOMME INN: 375 medlemmer møtte frem i Bergen. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Stort fremmøte

375 medlemmer møtte frem på møtet i Bergen i kveld. Det er 11 prosent av KrFs 3500 medlemmer i Hordaland. 200 nye medlemmer har meldt seg inn i partilaget de siste ukene.

Det har blitt snakket om at dette kan være sympatisører fra partiet på venstresiden. Det har fått sympatisører av nettstedet Resett og partiet Alliansen til å starte en motaksjon.

– Jeg synes det er veldig uheldig at grupperinger på ytre høyre forsøker å påvirke en åpen og god demokratisk prosess i KrF. Disse folkene opptrer ufint og med liten respekt for vårt parti og for demokratiet, sier Knut Arild Hareide til NRK.

Det er ikke bare i Bergen KrF hadde samlinger i kveld.

I Kristiansand møttes partiets største lokallag. Også i Førde var det KrF-møte i kveld. Her var stortingsrepresentant Tore Storehaug til stede.

PÅ VEI INN: Knut Arild Hareide. Foto: Christine Kongsvik / NRK

Uvisst utfall

Felles for alle møtene er stor spenning rundt hvordan stemningen i partilagene egentlig er. Hareide har hatt større suksess enn ventet i mange lokallag. Samtidig advarer sterke KrF-røster mot en utvikling som binder partiet til venstresiden i norsk politikk.

– Jeg tror mange ønsker at KrF skal velge en løsning tett basert på sentrum, sier Knut Arild Hareide.

