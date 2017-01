Klarer ikke bruke fylkesmannspenger

Fylkesmannen har for andre gang godkjent Radøy kommunes søknad om overføring av et tilskudd på 600.000 kroner til året etter. Pengene ble først tildelt i 2015, og skal gå til å ansette en ruskoordinator. Men selv om rådmannen mener kommunen har stort behov for en slik stilling, har Radøy i løpet av to år ikke klart å få tak i en passende kandidat, skriver Strilen.