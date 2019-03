Klare for neste NM-runde

Førde møter Stryn, og Fjøra møter Sund i andre kvalifiseringsrunde til NM fotball for herrar. Kampane blir spelt innan 7. april. I førre runde vann Førde 2-0 over Studentspretten, Stryn 4-1 over Eid og Fjøra 7–1 over Leikanger.