Klagestorm mot kyrkjeklokker i natt

Politiet fekk like over midnatt fleire meldingar om at kyrkjeklokkene på Slettebakken kirke i Bergen ringde. Politiet fekk kontakt med ein representant frå kyrkja, som låste seg inn og tok ut sikringane. Klokkespelet heldt på i rundt eit kvarter.