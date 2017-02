Klager på Lukosevicius-anke

Statsadvokat Benedicte Hordnes bekrefter overfor NRK at hun i dag sender over sin tilbakemelding til Gulating lagmannsrett, der hun motsetter seg at Donatas Lukosevicius får en ny rettsrunde i Monika-saken. Det er Høyesterett som skal avgjøre om han likevel får en ankesak, selv om Lukosevicius trakk anken via sin forrige forsvarer Aasmund Sandland.