Kjørte seg fast i vannet

Regnet natt til torsdag førte til at flere biler kjørte se fast i morgentrafikken. Arild Takle var en av dem som ble stående fast i Bjørgeveien i Bergen. – Jeg måtte vike for noen biler i mot og kom for langt ut, motoren stoppet og jeg følte jeg satt i en båt, sier han.