Kjørte med usikret armeringsjern

Statens vegvesen stoppet i dag en bilist med hengeren full av usikret armeringsjern på fv. 7 i Norheimsund. Føreren ble anmeldt både fordi armeringsjernet stakk ut og var dårlig sikret. Under kontrollen ble også en scooterfører anmeldt for trimming og en bilist anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort.