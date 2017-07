Kjører «rally» gjennom 24 land

23-åringene fra Stord er nå i Asgabath i Turkmeksitan. Det er rundt halvveis fra turens endelige mål: Mongolias hovedstad Ulan Bator.

Sammen med 740 andre deltakere har de siden 16. juli deltatt i bilracet «Mongol Rally».

– Det er ikke et kappløp, men et arrangement som utfordrer folk til å ta et steg ut fra den trygge hverdagen og oppleve verden. Førstemann som kommer frem til målet «taper», for han har sett minst. Tidenes korteste offisielle tid å fullføre på ti dager, mens den lengste er på 748 dager, sier Fosse.

Målet er også at deltagerne samler inn 1000 pund, som tilsvarer rundt 10.000 norske kroner, til et veldedig formål underveis på turen.

Krevende ørkenkjøring

Det utradisjonelle løpet startet i London og Fosse og Svåsand har nå kjørt i 18 dager. De regner med å bruke minst en måned til før de er fremme.



– Vi har kjørt mer enn halvparten av kilometerne, men det er først nå det begynner å bli utfordrende. Ruten fra Turkmenistan til Mongolia er ganske krevende, med blant annet ørken og fjelloverganger på over 4000 meters høyde, forklarer de.

Kompisene forteller at ideen om å delta i det uvanlige løpet oppstod ganske tilfeldig.

– En kollega av Steinar gjorde det samme i 2012, og vi diskuterte dette over en rekke øl. Det endte med at vi bestemte oss for å delta, sier Svåsand.

Gammel bil

Bilden de to kjører, en Ford Fiesta fra 1997, er valgt fordi det er et krav fra arrangørene at bilen ikke kan ha et slagvolum høyere 1,2 liter.

Formålet er at løpet ikke skal bli for enkelt. Så langt har den gamle Fiestaen gått som en kule, forteller kompisene.

FULL FART: Selv om den tjue år gamle Ford Fiestaen lager noen «ulyder» har den så langt holdt god fart. Foto: Privat

– Den går bra, men bilen har hatt en ulyd i motoren de siste 1000 kilometerne. Vi satser på at det bare er på grunn av dårlig bensin, sier Fosse.



Får de problemer underveis, må de ordne opp selv. Deltagerne har ikke lov å ha et hjelpeteam i ryggen.

Ikke lei hverandre

Den uvanlige kjøreturen har bydd på en del kulturelle overraskelser.

– Det som gjerne er vennlig og hyggelig et sted, kan fort være støtende og frekt et annet. Tommel opp i Iran betyr noe helt annet der enn i Norge, for eksempel. Vi fikk beskjed på en fin måte om det heldigvis, sier Svåsand.

Selv om det blir mange døgn sammen er de to ikke blitt lei av hverandre.

– Det har gått veldig bra enn så lenge. Vi reiser som regel sammen med andre deltagere, det er mange som skal til samme destinasjon, sier Fosse.