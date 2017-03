Kjøkkenbrann i Bergen sløkt

Brannen som oppstod på eit kjøkken i eit rekkehus i Gyldeprisveien er no sløkt. Ingen er skadd. – Det var ein bebuar som melde frå om at olje eller frityr hadde kokt over på komfyren og tatt fyr. Brannen vart meldt sløkt akkurat i det brannvesenet kom fram, fortel vaktkommandør ved 110-sentralen, Torkjell Helle.