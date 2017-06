Kiosk ranet i Sandviken

7/11-kiosken i Ladegårdsgaten i Sandviken ble ranet i morges. Klokken 06.38 pågrep politiet en mann i 20-årene, mistenkt for ranet. Han brukte et spist redskap for å rane kiosken, hvor han fikk med seg en skuff fra kasseapparatet. Den ble funnet igjen da han ble pågrepet. Ingen ble skadet i ranet.