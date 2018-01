Kinesisk superstjerne skal lokke skiturister til Norge

Tidligere i år dukket kinesiske Wang Yuan opp i Time Magazine's liste over verdens 30 mest innflytelsesrike tenåringer. Det har satt han i søkelyset også utenfor Asia.

Torsdag landet superstjernen i Bergen, melder Bergensavisen. Her er 17-åringen fordi managementet hans i høst tok kontakt med Innovasjon Norge for et samarbeid.

Yuan skal spille inn musikkvideo for å promotere sin nye singel «Seventeen».

Innovasjon Norge, i samarbeid med flere vestlandske turistaktører, håper på sin side at besøket skal danne grunnlag for å fremme skiturisme i Norge frem mot OL i Beijing 2022.

– Vi når reisende vi aldri hadde nådd gjennom tradisjonelle kampanjer, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Fredag ettermiddag ble det postet flere bilder på Instagram, der Yuan spaserer på Bryggen i Bergen:

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Travle dager

Som en av de mest fulgte personene på sosiale medier i Kina, vil Norge definitivt bli satt i søkelyset under uken han skal tilbringe på Vestlandet. Med på laget er også Sina Weibo, som er Kinas svar på Twitter og Facebook.

Lørdag reiser superstjernen til Flåm. Mandag skal han stå på ski med Kari Traa i Myrkdalen. En seremoni herfra skal sendes live på Sina Weibo.

Men i dag var det ingen media som fikk være med popidolet, da han og crewet var opptatt med filming.

– De gjør opptak blant annet på Fløyen og Bryggen, forteller Holm.

Crewet hans har vært her siden nyttår for å gjøre seg kjent i området. Musikkvideoen skal slippes allerede senere i januar, i forbindelse med landets nyttårsfeiring.

TAR IMOT STJERNEN: Mandag skal Wang Yuan stå på ski med OL-vinner Kari Traa i Myrkdalen. Foto: Ketil Jordan / NRK

Mediestunt rettet mot turisme

De norske aktørene håper at flere kinesere vil rette nesen mot Norge også utenfor vanlig turistsesong.

Under liveseremonien i Myrkdalen skal Innovasjon Norge utpeke Yuan til samarbeidspartner for vintersport i Kina.

Kina har nærmere 12 millioner skientusiaster, samt en positiv utvikling når det kommer til interessen rundt skisport, særlig nå som OL er på plass i kalenderen.

Yuan er en ivrig skientusiast og er allerede utpekt som 'Winter Sports Ambassador' for Beijing Social Sports Administration Center i forbindelse med OL i 2022.