Siste: Like over klokka 20 opna Lyderhorntunnelen på riksveg 555.

Fredag åtvara meteorlogane om stor flaumfare på deler av Vestlandet. I løpet av helga er det venta storm og rundt 180 millimeter nedbør på 48 timar.

Laurdag ettermiddag har grøfter og kummar flere stader kapitulert. Nedbørsmengdene trenger inn gjennom veggar og kjellarar og flaumar over viktige innfartsårer.

– Me har køyrt frå oppdrag til oppdrag, og har hatt 20 oppdrag på to timar. Alt av mannskap har vore i sving, seier vaktkommandør ved 110-sentralen i Hordaland, Helge Lund.

STENGD: Fleire vegar flaumar over i Bergen. Her ved Kalandsvatnet. Foto: Marit Stensby / NRK

Kilometerlange køar inn mot Bergen

Fleire vegar er også stengde laurdag ettermiddag. På riksveg 555 inn mot Bergen er det kilometerlange køar som følger av at Lyderhorntunnelen er stengd.

Ifølge Vegtrafikksentralen jobbar entreprenøren iherdig med å slamsuga dei store mengdene med vatn.

– Entreprenøren vil halda fram på i alle fall fram til 19.30. Det er eit håp om å få opna tunnelen då, seier trafikkoperatør John Andreas Omdal.

Kartet til Vegtrafikksentralen viser svært saktegåande trafikk frå avkøyringa til Loddefjord og ut til Drotningsvik.

Det er saktegåande trafikk vestover inn mot Bergen som følger av tunnelstenginga og omkøyring.

– Det er vel snakk om eit par kilometer med mørkeraudt på trafikkartet. Det er mykje trafikk frå Sotra og ein del kø ved Storevatnet terminal, seier Omdal.

Ein tipsar opplyser til NRK at dei har stått nærast i ro i ein times tid.

Også gjennom Damsgårdstunnelen på riksveg 555 er det delvis stengd på grunn av vatn i vegbana. Det er også meldt om mykje vatn på E16 mellom Vågsbotn og Arna.

Rundt klokka 19 blei det også starta manuell dirigering på E39 ved Kalandsvatnet på grunn av vatn i vegbana.

KØ: Lyderhorntunnelen på riksveg 555 er stengd i retning sentrum på grunn av flaum. Det skapar lange køar frå vest. Foto: Karla B. Fossåskaret

Stille før stormen

Berre to timar før skreda av meldingar starta, melde brannvesenet at regnvêret så langt ikkje hadde skapt dei store utfordringane.

Men så small det.

– Me får inn mange meldingar på kort tid no. Dei fleste frå Bergen og Os. Folk oppdagar at vatn trenger inn gjennom veggar og opp gjennom golv, sa vaktkommandør Lund til NRK like før klokka 18 laurdag kveld.

– Alt av tilgjengeleg brannmannskap er ute i dei områda som er råka.