Kidnappingsoffer sikta for knivran

Den 39 år gamle mannen som blei dytta inn i eit bagasjerom og bortført i Bergen i oktober, er no sikta for å ha knivrana to kvinner, skriv BA. Mannen er tidlegare dømt til forvaring, etter at han var nær ved å ta livet av to menn med kniv i 2013.