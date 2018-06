Katt sitter 10 meter inne i rør

Brannvesenet jobber med å få ut en katt som sitter 10 meter inne i et rør ved Skålevikstølen i Bergen. – Røret har en diameter på 80 cm, og vi vurderer å sende ut klatrere. Først må vi finne ut hvor røret går, for vi må være sikre på at katten ikke kommer seg lenger inn i røret, sier vaktkommandør, Helge Lund.