Kartlegger siktedes bevegelser

Politiet prøver nå å finne ut hvor 40-åringen som er siktet for Kolltveit-drapene var i tiden før drapet. Mannen er siktet for å ha drept foreldrene sine natt til torsdag. – Vi har snakket med vitner og ønsker å avhøre flere for å kartlegge bevegelsene hans, sier politiadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen.