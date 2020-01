Kartla 189 familiar

I gjennomgangen av kor mange foreldre som ikkje hadde foreldreansvar, men som fekk e-post om kor barnet gjekk på skule, blei det avdekt 477 familiar. Etter å ha vaska listene, og plukka ut familiar der begge foreldre budde på same adresse, sat Bergen kommune igjen med 189 familiar. I desse familiane visste ikkje kommunne om det medførte risiko at begge foreldra fekk tilgang. Byrådsavdelinga tok kontakt med rektorane, som derteter kartla risikoen. Ifølge BT avdekka kommunen forhold i ti familiar som gjer at den eine forelderen ikkje ska hal informasjon om kor barnet går på skule. I tillegg var det tre familiar på hemmeleg adresse.