Karoline (27) føler seg lurt: – Jeg mister alltid jobben etter prøveperioden

– Arbeidsgiverne har hver gang sagt at jeg skal få fortsette etter prøveperioden, men det skjer aldri. Jeg føler meg lurt, sier Karoline Marie Vassbotn (27).

Alenemoren har i ni år vært uten fast jobb, men hatt en rekke vikariater i ulike bransjer.

– CV-en min ser ut som en bok. Mange jobber, men i korte perioder, sier Vassbotn.

I de fleste jobbene hun har hatt, har arbeidsgiveren fått støtte fra Nav, forteller hun.

– Jeg tror de vet at Nav kan betale for opplæringsfasen, siden jeg har vært uten fast jobb lenge, sier 27-åringen fra Bodø, som nylig valgte å lufte frustrasjonen sin på Facebook:

Hei alle sammen! Jeg er ikke en person som liker å utlevere meg på sosiale medier, jeg vet at mange har det verre enn... Publisert av Karoline Marie S. Vassbotn Mandag 3. juni 2019

– I ettertid har flere sendt meg meldinger om at de er i samme situasjon, forteller Vassbotn.

– Kjent problem

Nav har støtteordninger som subsidierer eller betaler ansattes lønn i opplæringsperioden. Slik skal det bli mer attraktivt å ansette folk som sliter med å komme seg i jobb.

Midlertidig lønnstilskudd og arbeidstrening regnes som svært effektive tiltak i overgangen til fast arbeid i Norge. Nær 70 prosent som får lønnstilskudd får fast jobb, og regjeringen har økt bevilgningen til lønnstilskudd.

Hva er arbeidsrettede tiltak? Ekspandér faktaboks Arbeidsrettede tiltak skal trene arbeidssøkere i ordinære jobbsituasjoner.

De vanligste formene er midlertidig lønnstilskudd og arbeidstrening. Bedrifter kan ha arbeidssøkere i disse ordningene i inntil ett år. Arbeidsgiveren har ingen forpliktelse til å tilby kontrakt etter perioden er over.

og Bedrifter kan ha arbeidssøkere i disse ordningene i inntil ett år. Arbeidsgiveren har ingen forpliktelse til å tilby kontrakt etter perioden er over. Når du deltar på tiltaket midlertidig lønnstilskudd er du ansatt på ordinære lønns- og arbeidsvilkår. Man skal utføre vanlige oppgaver i virksomheten. Nav betaler deler av lønnskostnadene for å kompensere for lavere produktivitet. Størrelsen på tilskuddet varierer etter hvilken avtale arbeidsgiver og Nav gjør.

er du ansatt på ordinære lønns- og arbeidsvilkår. Man skal utføre vanlige oppgaver i virksomheten. Nav betaler deler av lønnskostnadene for å kompensere for lavere produktivitet. Størrelsen på tilskuddet varierer etter hvilken avtale arbeidsgiver og Nav gjør. Arbeidstrening foregår på en ordinær arbeidsplass i en gitt periode. Man gjør vanlige oppgaver, men får tilrettelegging og oppfølging fra Nav. Arbeidsgiver betaler ikke lønn, men deltakerne får tiltakspenger fra Nav. Tiltakspengene har ulike satser. kilde: Nav

Men forskerne har gjort funn som kan bekrefte Vassbotns historie.

– Det et kjent problem at slike ordninger utnyttes av enkelte arbeidsgivere. Men det er vanskelig å si noe sikkert om omfanget, sier Fafo-forsker Johan Røed Steen.

Han understreker at tiltakene i hovedsak fungerer godt.

Men i en spørreundersøkelse fra varehandelen i en Fafo-rapport fra 2017 svarte én av tre LO-tillitsvalgte at bedrifter ansetter folk på tiltak for å spare lønnsutgifter og 72 prosent at ansatte på tiltak utfører ordinært arbeid.

– Arbeidssøkere på tiltak skal ikke ta over for den eksisterende bemanningen. Samtidig øker sjansen for fast arbeid om de har bevist at de takler ordinære arbeidsoppgaver i bedriften, sier avdelingsdirektør i Nav Hordaland, Frode Storvik.

JOBBJAKT: Karoline Marie Vassbotn har forsøkt å få jobb i ni år og har jobbet gjennom arbeidstiltak fra Nav en rekke steder. Foto: Ingrid Henriksen Juell / NRK

– Misbrukes lite

NHO sier bedriftene gir positive tilbakemeldinger på ordningen, men hevder få bevisst utnytter den.

– Vi oppfatter ikke at dette er et stort problem, men det er klart at det går an å misbruke de fleste tiltak. Det viktige er at vi fortsetter å fokusere på ordninger som inkluderer flere i arbeidslivet, sier Louise Aartun Bye, avdelingsdirektør for arbeidsliv.

Frode Storvik i Nav innrømmer at det er vanskelig å finne en god balansegang i tilskuddsordningene. Han tror heller ikke bedriftene spekulerer i stor grad, og forteller at Nav gir klar beskjed om de mistenker det.

– Om vi merker at bedrifter bruker folk på tiltak i stor grad, anbefaler vi dem å heller ansette ordinært, sier han.