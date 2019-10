Karadas ferdig som Brann-spiller

Kontrakten til Azar Karadas blir ikke forlenget når den går ut ved nyttår. Det skriver Sportsklubben Brann på sine nettsider. 38-åringen hadde selv håpet på en ny sesong som spiller i klubben. – Det er trist, for jeg hadde veldig lyst til å være med en sesong til, sier Karadas, som har spilt over 250 kamper for Brann. Partene diskuterer fortsatt en mulig annen rolle for Karadas i klubben fra neste år.