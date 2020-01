Kaos og overfylte vogner på tog til Bergen

Det blir meldt om fullt kaos på toget som gikk klokken 11.30 fra Ål i retning Bergen.

Passasjer Ørjan Hammersland sier til NRK at folk sitter oppå hverandre, på bagasjen og der de har klart å finne en plass.

– Hvordan er stemningen om bord?

– Det var rimelig mange fortvilte her i starten. Det var helt anarki da vi gikk inn på toget og folk kommer seg ikke på toalettet, sier Hammersland.

Problemene oppsto da det kom svært mange som skulle bli med på toget ved Geilo stasjon. Det var BT som først meldte om togkaoset.

Flere passasjerer må stå og det skal være langt flere passasjerer om bord på toget enn det er plass til.

Passasjerer som skulle på ved Finse stasjon fikk ikke plass og måtte vente til neste avgang to timer senere.

TRANGT: Det ble trangt om plassen på toget til Bergen da det kom på mange flere folk enn forventet på Geilo. Foto: Celine Bellamy

Ifølge kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy har kaoset sammenheng med at mange har deltatt på VM i sparkstøtting på Geilo.

Mange av de reisende skal ikke ha kjøpt billett på forhånd.

Toget det er snakk om er et ekstratog som går mellom Ål og Bergen i tillegg til den ordinære Bergensbanen. Disse togavgangene har ikke garanti om seteplass, ifølge Vy.

Scholz opplyser at Vy nå har satt inn ekstra vogner fra Voss til Bergen.

– Mange skal ta toget hjem med mye bagasje. Vi forsterker nå Vossetoget, der vi har mange vogner, sier Scholz.

Hun legger til at Vy vanligvis tar høyde for store arrangementer, men at dette kom overraskende på.

Toget ankom togstasjonen i Bergen like før klokken 17.