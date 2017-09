Kan være aktuell utenriksminister

Stillingen som utenriksminister etter Børge Brende vil kunne tilbys KrF som lokkemiddel for at partiet skal gå inn i regjeringen, skriver Dagens Næringsliv. Det har avisen fått bekreftet fra kilder i regjeringsapparatet. Fylkesleder i Hordaland KrF Pål Kårbø, mener Knut Arild Hareide kunne blitt en flott utenriksminister, men sier deres politikk er viktigst for partiet.