Kan tape 465 millionar kroner årleg

Kraftkommunane i Hordaland kan tape over 465 millionar kroner i året på skatteendringane for vasskraft som eit ekspertutval har foreslått, ifølge Landssamanslutninga for Vasskraftkommunar. Kvinnherad og Odda er kommunane i fylket som vil tape mest på endringar.