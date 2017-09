Før mandagens stortingsvalg skal 15 norske og internasjonale artister, ved hjelp av grønn hijab, amerikanske skoleleker og fargerike beskyttelsesvester, prøve å påvirke flere til å stemme gjennom performance-kunst.

Konstituert direktør for KODE Bergen, Sigurd Sandmo, forteller at det hele bunner i et ønske om å gi noe tilbake til politikken.

– De store norske kunstinstitusjonene er et resultat av demokratiet og politiske

VIL GI TILBAKE: Konstituert direktør for KODE Bergen, Sigurd Sandmo, vil på vegne av kunsten gi noe tilbake til politikken gjennom prosjektet STEMMER. Foto: Mikal Olsen Lerøen / NRK

beslutninger. Nå gir vi noe igjen.

Vil leke frem politikk

Artist Mary Coble har som mål å finne lekne innganger til politikken. Hun har samlet en gruppe mennesker i fargerike beskyttelsesvester for å leke frem stemmelysten hos forbipasserende.

– I disse politiske tider vet vi at hver eneste stemme i hvert eneste land betyr noe for oss alle, sier hun.

Hun mener det ikke finnes grenser for hvordan man kan ytre sitt politiske standpunkt.

– Du kan bestemme deg for at du vil kjempe for noe, og det kan du gjøre ved å stå på gaten og protestere eller ved å stemme, og du kan gjøre det ved å hoppe rundt med en gruppe slik vi gjør, sier hun.

Sandmo tror denne typen kunst kan få flere til stemmeurnene.

– Performance kan hjelpe å sette ord, bilder eller følelser til det politiske språket, sier han.

Mikser klima og kvinnekamp

The green hijab movement: Gjennom sin performance blander Gitte Sætre sammen to viktige temaer: klima og hijab. I bakgrunnen med grønn hijab: Frans Jacobi. Foto: Mikal Olsen Lerøen / NRK

Også Gitte Sætres performance har et politisk budskap. Hun blander sammen klima og hijab i prosjektet the green hijab movement.

– Dette er absolutt to rottereir, men klima gjelder oss alle. Jeg vil vise solidaritet til kvinner i land som opplever klimaendringer, forteller hun.

Hun håper KODE-prosjektet får flere til å ta turen til valgurnene på mandag.

– Alle monner drar, og jeg synes det er et fint initiativ.

Kamp på grønt gress

GØY: SVs 2.-kandidat, Gina Knutson Barstad synes det er artig med en annerledes måte å formidle politikk på. Foto: Mikal Olsen Lerøen / NRK

SVs 2.-kandidat, Gina Knutson Barstad, synes det er flott at KODE lager et slikt arrangement i forbindelse med valget.

– Det er gøy med en litt annerledes måte å formidle politikk på og anbefale folk å stemme, sier hun.

Lars Fjeldstad, Senterpartiets 17.-kandidat, synes prosjektet er spennende.

MANGE INNTRYKK: – Jeg har aldri sett noe lignende før, sier Lars Fjeldstad, Senterpartiets 17.-kandidat, om performance-kunsten. Foto: Mikal Olsen Lerøen / NRK

– Jeg sitter igjen med mange inntrykk. Jeg har aldri sett noe lignende før, sier han.

Han er ikke i tvil om at dette kan være med på å øke stemmelysten, og ser også en kopling til sitt eget parti i prosjektene.

– De står med beina på grønt gress, de fleste ser jo at det lyser Senterpartiet.

Barstad er uenig.

– Her ser vi mye kamp og samarbeid, og SV tar kampen for et varmere samfunn, så dette er et godt argument for å stemme på oss, sier hun.