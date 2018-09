Kan gjøre comeback for Frp

Gjermund Hagesæter åpner for et comeback i bergenspolitikken, skriver BT. Til avisen sier 57-åringen at han er aktuell som toppkandidat for Frp i Bergen, og at han er tenkeboksen. Hagesæter gikk ut av politikken i 2017, etter 16 år på Stortinget.