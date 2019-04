Kan bli Norges mest attraktive by

Bergen, Voss og Moss konkurrerer om å bli Norges mest attraktive by i 2019. Juryen trekker frem at Bergen har satset på byutvikling ved å anlegge bybane og Voss får ros for å ha lagt E16 utenom sentrum. Vinneren kåres i juni, og konkurransen skjer i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.