Kan bli kolonne på Haukeli

Snøføyk og redusert sikt kan også føre til kolonnekøyring på kort varsel over E134 Haukelifjell. Situasjonen er den same på riksveg 52 over Hemsedalsfjellet. Begge fjellovergangane er opne inntil vidare, men vinden er venta å ta seg opp utover dagen.