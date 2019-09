Kan bli kjempefleirtal i Ullensvang

Senterpartiet held døra open for forhandlingar med Arbeidarpartiet etter at Ap gjorde eit kjempeval i nye Ullensvang herad. Sp haldt korta tett i valkampen, og ville ikkje velja side. No opnar partiet for eit samarbeid som kan sikra eit overveldande raudgrønt fleirtal i Ullensvang.