Kan bli avgjørende for budsjettet

Ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) sin dobbeltstemme i bystyret kan bli avgjørende for at Bergen kommune får vedtatt et budsjett for 2020, skriver BT. Før helgen brøt SV og Rødt budsjettforhandlingene. 18. desember skal politikerne stemme igjen.