Kan bli aktuelt med krisetiltak

Drikkevannkilden Ingersvatn på Askøy fortsetter å skrumpe inn. Etter et krisemøte fredag formiddag anslår kommunen at øyen har drikkevann de neste åtte til ti ukene. Til Askøyværingen sier rådmann Eystein Venneslan at det kan være aktuelt å innføre krisetiltak i høst, hvis situasjonen forverrer seg.