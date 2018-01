Kan åpne Bergensbanen kl. 11

Nattoget fra Oslo har siden 04-tiden stått fast på Haugastøl. Grunnen er et godstog som kjørte seg fast i snøen mellom Tungen og Haugastøl. – Nå gjenstår det å flytte to vogner til, før Bergensbanen er åpen på ny. Vi håper å åpne i 11-tiden, med ankomst for nattoget i Bergen i 14-tiden, sier pressevakt Kjell Bakken.