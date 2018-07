– Ein dobbel feilfunksjon som denne har aldri tidlegare skjedd i Noreg, seier fagsjef Jan Wang i Norges luftsportsforbund.

Korkje hovudfallskjermen eller reserveskjermen opna seg som normalt då Christian Selland hoppa over Bømoen på Voss 29. juni.

Etter å ha kutta hovudskjermen på grunn av tvinn på linene, blei ikkje reserveskjermen løyst ut slik han skal. 33-åringen trefte difor bakken i stor fart.

– Det siste eg hugsar er at eg ser ned på ei flystripe som er altfor nært, sa Selland til NRK få dagar etter ulukka.

PUNKTERT: To punkterte lunger og krystallsjuka er fasiten for Selland sin del. Han prisar seg lukkeleg over at han kom frå ulukka med mindre skader. Foto: Privat

Pilotbandet hekta seg fast

Norges luftsportsforbund starta rutinemessig gransking av uhellet. I lag med Voss fallskjermklubb har forbundet no konkludert etter ulukka.

Actionkameraet på hjelmen er truleg hovudårsaka.

– I opningssekvensen har pilotbandet hekta seg fast i hjelmkameraet. Det er årsaka til at reserveskjermen ikkje løyste seg ut som han skal. Baggen kom ut, men fordi bandet sat fast, var det ikkje nok kraft til at skjermen blei utløyst slik han skal, forklarar Wang.

Selland låg tilfeldigvis opp ned i lufta, med ryggen mot bakken, i det han trekte reserveskjermen. Det var truleg grunnen til at pilotbandet vikla seg inn. Selland var ikkje klar over at pilotbandet hadde hengt seg fast.

– Alt kom ut, linene og reserveskjermen, men det låg delvis i skjermbaggen. Reserveskjermen kunne difor ikkje opna seg, forklarar Selland.

TILBAKE: Christian Selland leita etter actionkameraet sitt då NRK møtte han på Bømoen nokre dagar etter ulukka. Kamera er sporlaust vekke. Foto: Alrik Velsvik / NRK

Skuldar ikkje på hopparen

Fagleiaren, som har uttalt at Selland har hatt ein god porsjon flaks, meiner dei mange faktorane som verka inn, gjer ulukka svært spesiell.

– Det er gjort anslagsvis 800.000 hopp i Noreg dei siste ti åra. Dette er første gong noko slikt har skjedd. Piloten gjorde som han skulle basert på informasjonen han hadde, men hamna i ein situasjon han ikkje har vore i før, seier Wang, som ikkje vil kalla uhellet ein menneskeleg feil.

– I og med at han gjorde alt rett ut frå det han visste, er det vanskeleg å kalla det det.

Sjølv er Selland først og fremst letta over å vita kva som skjedde.

– Det er veldig godt å få eit klart svar. Det gjer det lettare å kunna gå vidare, og legga denne episoden bak seg.

DRAMATISK: Fleire tilskodarar såg dramatikken utspela seg over Bømoen på Voss, og sprang til då Selland gjekk i bakken med stor fart i graset like ved rullebana. Foto: Rune Haugseng

Strenge krav til kamerabruk

For å ha lov til å hoppa med kamera på hjelmen, krev Norges luftsportsforbund at hopparen har utført minst 200 hopp. I tillegg er det krav til at kamerafestet og kamera ikkje må kunna hekta seg fast i utstyr, at dei er såkalla «snagfrie».

Alternativet er å bruka ein hjelm det går an å kvitta seg med, slik Selland gjorde.

– Dette er eit så sjeldan og spesielt tilfelle, at det ikkje er så mange tiltak å setja inn. Ein kan forby alle å fly med kamera, men me har i utgangspunktet strenge reglar i Noreg, seier dagleg leiar i Voss fallskjermklubb, Andreas Heimli.

Han er glad for at årsaka er funnen.

– Her er det mange ting som går gale samstundes, men det er viktig for oss å finna årsaka til at slikt skjer. Kameraet han brukte hadde nok ei spesielt bua form, seier Heimli.

Vil hoppa igjen

Då Selland kasta seg ut av flyet over Bømoen like over klokka 11, noterte han seg for hopp nummer 784. Det var fjerde gongen han måtte utløysa reserveskjermen.

Selland pådrog seg to punkterte lunger og krystallsjuke etter fallet. Han er framleis 50 prosent sjukmeld. Først når legen gir klarsignal, kan han hoppa igjen.

Trass i at han hadde ein liknande episode med hovudskjermen i fjor, vil han halda fram med hopping.

– Det som kan gå gale, går gjerne gale når uhellet først er ute. Eg var den uheldige denne gongen. Målet er å hoppa så snart som råd, for å rista dette av meg. Men eg kjem nok ikkje til å bruka kamera i næraste framtid.