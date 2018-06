Kalte HR-direktør inn på teppet

Byrådsleder i Bergen, Harald Schjelderup, sier til BT at han har hatt en prat med med HR-direktør Bjørg Lædre etter at Lædre advarte en ansatt om å uttale seg til NRK Brennpunkt-programmet om åpne kontorløsninger. Den ansatte trakk seg fra intervjuet, ifølge BT. Schjelderup sier han forstår reaksjonene. – Vi skal være glade for at både verneombud, tillitsvalgte og faglig dyktige ansatte kan mene noe og uttale seg om saker.