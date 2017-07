Kaller tilbake parti med vannmelon

Bama kaller tilbake et parti vannmelon fra Spania som har for mye rester av plantevernmiddel i skallet. Funnet ble gjort i prøver av vannmelon som var tilgjengelig for salg i perioden 25.–27. juli 2017 i Hordaland og flere andre fylker, skriver NTB.