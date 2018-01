Kallar inn VM-arrangør til møte

Kulturdepartementet har kalla arrangøren av sykkel-VM inn til eit møte om den økonomiske situasjonen. I 2016 vart Bergen 2017 AS tildelt 22,5 millionar kroner i tilskot frå departementet, men selskapet har framleis ikkje levert rapport og rekneskap, sjølv om fristen gjekk ut 1. desember. – Fristen er no utsett til 15. januar. Møtet tysdag er også for å få meir informasjon om den økonomiske statusen, seier seniorrådgivar Kjartan Pedersen Gurholt i Kulturdepartementet. Styreleiar i Bergen 2017, Mona Hellesnes, seier at rapporten er forsinka fordi selskapet har hatt ein utfordrande haust, men at den skal vere klar innan den nye fristen.